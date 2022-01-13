Трусова: «Мама выполняет работу психолога»

Трусова заявила, что не рассматривает возможность работы со спортивным психологом

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что не рассматривает возможность работы со спортивным психологом.

— Ты рассматривала возможность работы со спортивным психологом?

— Нет. Я сама понимаю, что нужно делать. Я знаю, что он мне скажет. У меня всегда рядом мама, она делает работу психолога.

— Сколько удачных акселей ты делаешь на тренировке в процентном соотношении?

— Где-то 70.

— Появилось ли у тебя теперь волнение?

— Я не говорила, что его нет. Просто атмосфера была такая. Половина девочек наших, все как на тренировке. Сейчас уже соревнования идут. И я готовлюсь к соревнованиям.

— На флипе тебе не поставили восклицательный знак. Ты работала над ним?

— Я всегда стараюсь держать ребро. Не видела еще распечатку. Мне не поставили — я узнала это от вас. Конечно, работаю, стараюсь держать.

— Как поздравили Сергея Дудакова?

— Просто поздравили, пока соревнования идут. Кажется, он и сам не чувствует, что день какой-то особенный. Подарок будет, конечно.

После короткой программы Трусова занимает третье место, набрав 75,13 балла.