Трусова дважды упала в произвольной программе на ЧЕ

Российская фигуристка Александра Трусова представила произвольную программу на чемпионате Европе в Граце. 15-летняя спортсменка упала с четвертного лутца, осталась без каскада четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, чисто исполнила каскад четверной тулуп + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и каскад тройной лутц+тройной риттбергер.

Трусова набрала 150,39 балла за произвольную программу и 225,34 в сумме.