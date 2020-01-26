ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Трусова дважды упала в произвольной программе на ЧЕ

00:17
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Российская фигуристка Александра Трусова представила произвольную программу на чемпионате Европе в Граце. 15-летняя спортсменка упала с четвертного лутца, осталась без каскада четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, чисто исполнила каскад четверной тулуп + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и каскад тройной лутц+тройной риттбергер.

Трусова набрала 150,39 балла за произвольную программу и 225,34 в сумме.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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