Трусова чисто исполнила упрощенную короткую программу на тренировке ЧЕ

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на тренировке в преддверии короткой программы на чемпионате Европы без ошибок исполнила ее упрощенную версию.

Фигуристка сделала в тренировочном прогоне двойной аксель вместо тройного, а также сделала каскад «тройной лутц-тройной тулуп», вместо каскада с тройным риттбергером. Также фигуристка приземлила тройной флип.

Короткую программу на турнире женщины представят сегодня 24 января, начиная с 13.30 по московскому времени. Трусова выступит предпоследней в сильнейшей разминке участниц. (Екатерина Беспалова)