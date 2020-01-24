ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Трусова чисто исполнила упрощенную короткую программу на тренировке ЧЕ

12:50
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на тренировке в преддверии короткой программы на чемпионате Европы без ошибок исполнила ее упрощенную версию.

Фигуристка сделала в тренировочном прогоне двойной аксель вместо тройного, а также сделала каскад «тройной лутц-тройной тулуп», вместо каскада с тройным риттбергером. Также фигуристка приземлила тройной флип.

Короткую программу на турнире женщины представят сегодня 24 января, начиная с 13.30 по московскому времени. Трусова выступит предпоследней в сильнейшей разминке участниц. (Екатерина Беспалова)

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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