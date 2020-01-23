ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Трусова чисто исполнила произвольную программу на тренировке ЧЕ

17:36
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова без ошибок исполнила произвольную программу на тренировке перед стартом женского турнира на чемпионате Европы в Граце. Эта тренировка стала первой на турнире для учениц Этери Тутберидзе.

В прогоне произвольной программы фигуристка прыгнула три четверных прыжка: четверной лутц, а также два каскада — четверной тулуп-тройной тулуп и четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов. При этом после прогона произвольной программы Трусова упала при попытке сделать тройной аксель. Короткую программу на турнире женщины представят 24 января в пятницу, начиная с 13.30 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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