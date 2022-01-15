Тренер Степановой и Букина довольна выступлением подопечных на чемпионате Европы

Заслуженный тренер России Ирина Жук высказалась о выступлении своих подопечных — Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате Европы в Таллине.

«И вчера, и сегодня мы очень довольны. Они растут от старта к старту, набираются силы, мощи, это самое главное. Приятно, что отрывы уже не десять баллов, а поменьше», — приводит слова Жук ТАСС.

Степанова и Букин заняли второе итоговое место. За оба выступления они набрали 213,20 балла и уступили только Виктории Синициной и Никите Кацалапову (217,96).