Тренер Синициной и Кацалапова отреагировал на победу дуэта на чемпионате Европы

Двукратный призер Олимпийских игр и тренер Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу своих подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы в Таллине.

«Победа была очень важна для нас, потому что мы снялись с чемпионата России. Надо было почувствовать уверенность. Этот старт был для нас очень важен. Доволен ли я выступлением? Никогда нельзя быть всем довольным. Конечно, я видел мелочи, которые надо подправлять, но в общем и целом доволен. На данный момент планы вернуться в Москву, а 23-го числа мы вылетаем в Красноярск», — сказал Жулин «СЭ».

Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы.

Второе место заняла еще одна российская пара — Александра Степанова и Иван Букин. Замкнули тройку Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии.