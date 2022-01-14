Тренер главной соперницы российских фигуристок прокомментировал инцидент с потерянными коньками на чемпионате Европы

Брат и тренер бельгийской фигуристки Луны Хендрикс Йорик рассказал «СЭ» о потере багажа его подопечной в преддверии короткой программы на чемпионате Европы. Несмотря на то что багаж был найден через день, Хендрикс прекрасно выступила, заняв второе место — за Камилой Валиевой (76,25 балла).

Йорик: Да, мы не сразу нашли багаж, он приехал позже, но успели на одну из тренировок. Да, пропустили другую, но это не большая проблема, мы хорошо потренировались к чемпионату дома. Если бы коньки не нашлись, тогда да, мы были бы в тяжелой ситуации. Новые коньки искать на месте нереально, их надо разнашивать, они должны идеально повторять контуры ноги, и требуется несколько дней, чтобы прийти в форму. В ручной клади, к сожалению, перевозить коньки запрещено. Хотя это сильно бы облегчило стресс, можно было бы возить и костюмы. Но таковы правила.

Луна: Потеря багажа никак не повлияла, но я бы не хотела, чтобы это когда-либо повторилось в моей жизни. (смеется)

Произвольная программа, в которой Хендрикс поборется с россиянками Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, состоится в субботу, 15 января.