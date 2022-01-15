Тренер Дэвис и Смолкина: «Тутберидзе постоянно их видит и помогает»

Тренер фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина Игорь Шпильбанд прокомментировал выступление пары на чемпионате Европы 2022 года.

— Сегодня я очень доволен. Отличный дебют на чемпионате Европы, я считаю. Я рад за Диану с Глебом. Мне кажется, они очень хорошо откатали, с каждым стартом они делают шаг вперед.

— К Олимпиаде можно еще улучшиться?

— Безусловно, соревноваться со спортсменами такого уровня — это огромный опыт. С приобретением опыта спортсмены прогрессируют.

— Какие планы на ближайшее время?

— Ребята будут отдыхать несколько дней, надо восстановиться, старты серьезные предстоят. Я лечу обратно в Америку на неделю и возвращаюсь на сборы в Красноярск, конечно.

— Как вы работали онлайн последние две недели?

— Конечно, сложно. Проще было бы, если бы я остался здесь, но я не мог — чемпионат США, а им не было смысла туда лететь. Поэтому они остались, поработали в Москву, мы обсудили задание, они его выполнили.

— Можно ли сказать, что последние недели их тренировала Этери Тутберидзе?

— (смеется) Не знаю, лучше вы у ребят спросите. Безусловно, она специалист, постоянно их видит, поправляет, помогает, конечно.

Дэвис и Смолкин на ЧЕ оказались на 7-й итоговой позиции. За ритм-танец и произвольную программу дуэт набрал 186,61 балла.