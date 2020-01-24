Тренер Дмитрия Алиева, победившего на чемпионате Европы, Евгений Рукавицын отметил, что в подготовке к турниру не было ничего сверхъестественного.

— Я счастлив, эмоций много, но они простые — счастье за спортсмена, себя, нашу команду, за всех, кто с нами работает, — сказал Рукавицын. — Не буду лукавить и что-то придумывать, мы шли так как запланировали, Дима был настроен так, как запланировали, все получилось штатно без потрясений. Алиев — опытный спортсмен и нам не пришлось делать что-то дополнительное. Мы знали, что между короткой и произвольной нет выходного и были ко всему готовы. Эта победа стала первой для российских мужчин-одиночников с 2012 года. (Екатерина Беспалова)