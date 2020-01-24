ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Тренер Алиева — о победе на ЧЕ: «Эмоции простые — счастье за спортсмена и нашу команду»

01:08
Теги:

Тренер Дмитрия Алиева, победившего на чемпионате Европы, Евгений Рукавицын отметил, что в подготовке к турниру не было ничего сверхъестественного.

— Я счастлив, эмоций много, но они простые — счастье за спортсмена, себя, нашу команду, за всех, кто с нами работает, — сказал Рукавицын. — Не буду лукавить и что-то придумывать, мы шли так как запланировали, Дима был настроен так, как запланировали, все получилось штатно без потрясений. Алиев — опытный спортсмен и нам не пришлось делать что-то дополнительное. Мы знали, что между короткой и произвольной нет выходного и были ко всему готовы. Эта победа стала первой для российских мужчин-одиночников с 2012 года. (Екатерина Беспалова)

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир