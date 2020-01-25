Тиффани Загорски: «Загитова рада, что мы взяли для произвольного танца музыку из ее показательного»

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, занявшие шестое место на чемпионате Европы в турнире танцевальных пар, отметили, что хорошо выступили на своем втором по счету европейском первенстве.

— Три наших пары в топ-6 это хорошо для российской команды в целом, — сказал Гурейро. — Выступили хорошо, в короткой программе были шероховатости, а в произвольном танце, есть ощущение, что катали лучше на тренировках. Может быть сказалось то, что у нас в карьере впервые два тренировочных дня, день ритм-танца, перерыв, а потом день произвольного. Это мелочи, но это тоже нужно учитывать.

— В качестве саундтрека к произвольному танцу вы использовали композицию «Survivor», под которую в прошлом сезоне был поставлен показательный номер Алины Загитовой.

— Да, Алина очень рада, что мы взяли эту мызыку и в Гренобле приезжала даже на наши тренировки, чтобы посмотреть, но предложила нам ее взять наш хореограф. И мы взяли ее сразу же — она классная и зажигательная, — рассказала Загорски. (Екатерина Беспалова)