Татьяна Тарасова: «У Трусовой аксель был с ошибочкой»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Австрии.

— Молодец, пошла на аксель, не знаю, как у нее было задумано, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Потому что она разминала флип, а не его. Молодец, что пошла на это. У нас говорят, что шмальнуло с ребра — ножками вперед, и она раскрыла этот аксель. Получилось, что у нее просто был с ошибочкой. Не стала делать три с половиной, потому что упала бы.