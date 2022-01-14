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14 января, 23:05

Татьяна Тарасова оценила победу Марка Кондратюка на чемпионате Европе

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото AFP

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу российского фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате Европы в Таллине.

«Поздравляю Марка и его тренера! Мальчик с первого раза сразу выиграл чемпионат Европы. Мальчик — гигант!», — сказала Тарасова «СЭ».

Итоговый балл действующего чемпиона России составил 286,56 балла: 18-летний Кондратюк впервые стал чемпионом Европы.

Четвертое место занял еще один представитель России Андрей Мозалев (265,69). Евгений Семененко стал пятым (260,00).

Марк Кондратюк
Татьяна Тарасова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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