Татьяна Тарасова оценила победу Марка Кондратюка на чемпионате Европе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу российского фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате Европы в Таллине.

«Поздравляю Марка и его тренера! Мальчик с первого раза сразу выиграл чемпионат Европы. Мальчик — гигант!», — сказала Тарасова «СЭ».

Итоговый балл действующего чемпиона России составил 286,56 балла: 18-летний Кондратюк впервые стал чемпионом Европы.

Четвертое место занял еще один представитель России Андрей Мозалев (265,69). Евгений Семененко стал пятым (260,00).