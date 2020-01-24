Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российского спортивного дуэта Татьяны Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате Европы. По мнению специалиста, на их состояние повлияла акклиматизация после переезда из США в Австрию.

— Очень жаль. Душа за них болит. Это не значит, что они не умеют это делать, не значит, что не могут выигрывать, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Она же такая стройненькая, так хорошо выпрыгивает. Но я бы не рисковала так. Из Америки сюда перелет — это же самая тяжелая акклиматизация. Неужели нельзя выехать за две недели в Москву? Сесть в Новогорске, отоспаться, отлежаться, привыкуть к этому времени, организм переключить? Не понимаю этого.