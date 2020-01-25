Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление пары Ивана Букина и Александры Степановой в произвольном танце на чемпионате Европы в австрийском Граце. Их результат составил — 127,64 (за произвольный) и 211,29 (сумма).

— Браво, — сказала Тарасова . — Многие люди встают. Спасибо большое, что вы так откатали. После того, как у вас случилась это 4-е место... Не за что в первом танце. Спасибо, что вы такие сильные и нежные. Такие резкие. За то, что вы умете держать удар. За то, что вы обожаете фигурное катание. Доставляете нам огромное удовольствие своим катанием. Любим вас, верим в вас.