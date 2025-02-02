Тарасова — о чемпионате Европы по фигурному катанию: «Уровень чемпионата России повыше будет»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от прошедшего в Таллине чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Не знаю, почему не было ультра-си. Видимо, не могут на тренировках, поэтому не могут и на соревнованиях. Может, кто-то и учит их, но пока этого совсем не видно. Так что в целом уровень не самый высокий, на чемпионате России он повыше будет. Что касается победы Бричги, то она заслуженная, он лучше всех откатал свою программу. Его, пожалуй, и могу выделить как понравившегося. Все при этом падали как подорванные, каждый валился. А вот чего-то особенного, чтобы дух захватывало, не припомню», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Российские спортсмены не принимали участия в турнире из-за отстранения.