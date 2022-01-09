Тарасова прокомментировала снятие Коляды с чемпионата Европы из-за травмы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала замену в составе сборной России на чемпионате Европы. Ранее стало известно, что Андрей Мозалев заменит Михаила Коляду, который получил травму.

«Очень жаль, что у Коляды травма. Но очень рада, что сборную представит Мозалев», — сказала Тарасова «Чемпионату».

По словам гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, травма не должна помешать Коляде выступить на Олимпиаде в Пекине.