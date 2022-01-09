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Тарасова прокомментировала снятие Коляды с чемпионата Европы из-за травмы

19:43
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала замену в составе сборной России на чемпионате Европы. Ранее стало известно, что Андрей Мозалев заменит Михаила Коляду, который получил травму.

«Очень жаль, что у Коляды травма. Но очень рада, что сборную представит Мозалев», — сказала Тарасова «Чемпионату».

По словам гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, травма не должна помешать Коляде выступить на Олимпиаде в Пекине.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры