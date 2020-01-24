Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Дарьи Павлюченковой и Дениса Ходыкина в произвольной программе на чемпионате Европы-2020. Пара однозначно займет место на пьедестале — перед последним выступлением дуэт занимает второе место.

— Здорово, но очень жалко, что Дашка упала, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Причем она уже проехала метра три. Это скажется на оценке, но несильно. Они сделали максимальное количество прыжков и тройной флип. Никто не делает, только они.

Ну вот она не подстраховалась. Могла сделать перепрыжку, но не стала и присела.