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Тарасова — о выступлении Павлюченко и Ходыкина: «Жалко, что Даша упала. Это скажется на оценке, но несильно»

24 января 2020, 23:46

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Дарьи Павлюченковой и Дениса Ходыкина в произвольной программе на чемпионате Европы-2020. Пара однозначно займет место на пьедестале — перед последним выступлением дуэт занимает второе место.

— Здорово, но очень жалко, что Дашка упала, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Причем она уже проехала метра три. Это скажется на оценке, но несильно. Они сделали максимальное количество прыжков и тройной флип. Никто не делает, только они.

Ну вот она не подстраховалась. Могла сделать перепрыжку, но не стала и присела.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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