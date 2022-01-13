Тарасова — о рекорде Валиевой: «Камила произвела на меня сегодня грандиозное впечатление!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

Она успешно исполнила тройной аксель тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом и получила за прокат 90,45 балла. Это новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал ей же (87,42).

«Камила произвела на меня сегодня грандиозное впечатление! Мне очень понравилось ее выступление, она большая молодец. Очень жаль, что две другие наши девочки ошиблись. Даже у лучших бывают ошибки, ничего страшного. Но я хочу сказать, что все наши девочки находятся в отличной форме! Я довольна. Готовы ли наши спортсменки к Олимпиаде? Однозначно — да, но еще нужно смотреть произвольную. Она очень важна и играет большую роль», — сказала Тарасова «СЭ».

Второе место занимает Луна Хендрикс из Бельгии, которая получила за свой прокат 76,25 балла. Замыкает тройку лидеров Александра Трусова, упавшая с тройного акселя (75,13 балла). На четвертом месте идет Анна Щербакова (69,05). Она допустила ошибку, упав с тройного лутца, который должен был быть в каскаде с тройным риттбергером.

Произвольные программы одиночницы представят 15 января.