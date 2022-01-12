Судья из России поставила Мозалева ниже Кондратюка и Семененко в короткой программе на чемпионате Европы

Российская судья Татьяна Шаркина поставила Андрея Мозалева на третье место по итогам короткой программы на чемпионате Европы. Она оценила его прокат на 99,24 балла.

По сумме ее оценок лидировал бы Марк Кондратюк (101,12). А Евгений Семененко занимал бы вторую позицию (101,07).

Все трое россиян чисто откатали свои короткие программы. По итогам оценок всех судей Мозалев лидирует, набрав 99,76 балла. Кондратюк занимает второе место (99,06), Евгений Семененко (99,04) замыкает тройку лидеров.

Произвольные программы одиночники представят 14 января.