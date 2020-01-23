Стали известны стартовые номера пар в произвольном танце на чемпионате Европы. Российские дуэты выступят один за другим: Александра Степанова и Иван Букин выйдут на лед под номером 16, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 17, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов — 18.

Степанова/Букин занимают после ритм-танца четвертое место, Загорски/Гурейро — пятое, а Синицина/Кацалапов — второе.

Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые выступят в произвольном танце сразу после трех российских пар, под номером 19. Последними, 20-ми, на лед выйдут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые занимают после ритм-танца третье место.