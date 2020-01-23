Степанова/Букин получили в произвольном танце номер 16, Загорски/Гурейро — 17, Синицина/Кацалапов — 18
19:18
Стали известны стартовые номера пар в произвольном танце на чемпионате Европы. Российские дуэты выступят один за другим: Александра Степанова и Иван Букин выйдут на лед под номером 16, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 17, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов — 18.
Степанова/Букин занимают после ритм-танца четвертое место, Загорски/Гурейро — пятое, а Синицина/Кацалапов — второе.
Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые выступят в произвольном танце сразу после трех российских пар, под номером 19. Последними, 20-ми, на лед выйдут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые занимают после ритм-танца третье место.
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