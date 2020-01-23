ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Степанова/Букин получили в произвольном танце номер 16, Загорски/Гурейро — 17, Синицина/Кацалапов — 18

19:18
Теги:

Стали известны стартовые номера пар в произвольном танце на чемпионате Европы. Российские дуэты выступят один за другим: Александра Степанова и Иван Букин выйдут на лед под номером 16, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 17, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов — 18.

Степанова/Букин занимают после ритм-танца четвертое место, Загорски/Гурейро — пятое, а Синицина/Кацалапов — второе.

Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые выступят в произвольном танце сразу после трех российских пар, под номером 19. Последними, 20-ми, на лед выйдут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые занимают после ритм-танца третье место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир