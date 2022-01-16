Слуцкая высказалась о выступлении российских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о выступлении российских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине.

У девушек победила Камила Валиева. Среди одиночников победу одержал Марк Кондратюк. В соревновании пар победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а турнир танцевальных дуэтов выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Мне очень понравился прошедший чемпионат Европы потому, что он был интересным и было очень приятно вновь видеть наших спортсменов, забравших все золото! Горжусь!

Очень здорово, что все наши три пары катались на высшем уровне. Я очень болела за Степанову и Букина и рада, что они заняли призовое место. Я считаю, что эта пара сделала колоссальный шаг вперед в этом году. Так же со вторым званием чемпионов Европы поздравляю Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

Неожиданная яркая победа Марка Кондратюка. Браво! Горжусь. Кроме этого, было очень приятно услышать имя Светланы Соколовской, которое неразрывно связано с этой победой. Когда-то мы работали на одном льду.

Мне очень импонирует Камила Валиева. Не смотря на ее некоторые нелепые ошибки, она бесспорный лидер! Очень красивое катание и программа. Надеюсь, что на Олимпиаде она покажет высший класс и может даже станет двукратной олимпийской чемпионкой. Держим кулачки за нее!

Аня Щербакова — одна из моих любимых фигуристок. После крайне неудачной короткой программы, в произвольной она показала, что она спортсменка высочайшего уровня. Смогла исполнить потрясающе сложные элементы. Так держать!

Саша Трусова. Большая молодец, но хотелось бы видеть ее чистый прокат, без падений. Я уверенна, что у нее все получится. Всем удачи и полный вперед!» - написала Слуцкая в Instagram.