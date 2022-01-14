Семененко: «Настроение плохое. Вы, наверное, видели прокат»
Российский фигурист Евгений Семененко оценил свой выступление в произвольной программе на чемпионате Европы.
— Проблемы из-за «физики» или психологии?
— Всего по чуть-чуть.
— Удивило, что соперники выступили настолько хорошо?
— Не видел никого из соперников до своего проката.
— Какие были первые мысли, когда закончили выступать?
— Что мог лучше. Алексей Николаевич сказал определенные вещи. Стараюсь их выполнить, чтобы в будущем не допускать таких ошибок.
— Думали ли на этом турнире об Олимпиаде?
— Все думают об Олимпиаде. Старался настраиваться на прокаты. В короткой получилось, в произвольной — нет.
— Вы хотите на Олимпиаду?
— А кто не хочет?
— Наработали ли на нее?
— Не знаю, наработал или нет. Но все силы я отдал.
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