Семененко: «Настроение плохое. Вы, наверное, видели прокат»

Российский фигурист Евгений Семененко оценил свой выступление в произвольной программе на чемпионате Европы.

— Проблемы из-за «физики» или психологии?

— Всего по чуть-чуть.

— Удивило, что соперники выступили настолько хорошо?

— Не видел никого из соперников до своего проката.

— Какие были первые мысли, когда закончили выступать?

— Что мог лучше. Алексей Николаевич сказал определенные вещи. Стараюсь их выполнить, чтобы в будущем не допускать таких ошибок.

— Думали ли на этом турнире об Олимпиаде?

— Все думают об Олимпиаде. Старался настраиваться на прокаты. В короткой получилось, в произвольной — нет.

— Вы хотите на Олимпиаду?

— А кто не хочет?

— Наработали ли на нее?

— Не знаю, наработал или нет. Но все силы я отдал.