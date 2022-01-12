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Сегодня, 16:52

«Сделал все, чтобы зал танцевал вместе с ним». Ягудин высказался о выступлении Кондратюка на чемпионате Европы

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о выступлении Марка Кондратюка на чемпионате Европы в Таллине. За короткую программу он получил 99,06 балла.

«Да-да-да! Красавец, простите за такое слово, другого подобрать не могу. До того как он начал кататься, я задумался, а как выступать без гимна? Когда он вышел — все зрители прекрасно его поддержали. Все знают, что он новоиспеченный чемпион России. Тренер Светлана Соколовская прыгала вместе с ним. Молодец. Вышел и наичистейшим образом исполнил. Он взрывной, амплитудный. Сделал все, чтобы зал танцевал вместе с ним», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Кондратюк занимает промежуточное первое место.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Марк Кондратюк
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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