Щербакова упала с четверного лутца в произвольной программе на ЧЕ

Российская фигуристка Анна Щербакова представила произвольную программу на чемпионате Европы в Граце. 15-летняя спортсменка упала с четверного лутца, но чисто исполнила четверной флип, двойной аксель, каскад четверной лутц + тройной тулуп, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

Щербакова набрала 159,81 балла за произвольную программу и 237,76 в сумме.