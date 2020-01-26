ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Щербакова упала с четверного лутца в произвольной программе на ЧЕ

00:09
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Российская фигуристка Анна Щербакова представила произвольную программу на чемпионате Европы в Граце. 15-летняя спортсменка упала с четверного лутца, но чисто исполнила четверной флип, двойной аксель, каскад четверной лутц + тройной тулуп, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

Щербакова набрала 159,81 балла за произвольную программу и 237,76 в сумме.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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