ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Щербакова с двумя падениями откатала произвольную программу на тренировке ЧЕ

17:30

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова с двумя ошибками исполнила произвольную программу на тренировке перед стартом женского турнира на чемпионате Европы в Граце.

Эта тренировка стала первой на турнире для учениц Этери Тутберидзе. В прогоне произвольной программы фигуристка упала с сольных четверных флипа и лутца. При этом 15-летняя Щербакова чисто исполнила четверной лутц в каскаде с тройным тулупом.

Короткую программу на турнире женщины представят 24 января в пятницу, начиная с 13.30 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

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