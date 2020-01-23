Щербакова с двумя падениями откатала произвольную программу на тренировке ЧЕ

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова с двумя ошибками исполнила произвольную программу на тренировке перед стартом женского турнира на чемпионате Европы в Граце.

Эта тренировка стала первой на турнире для учениц Этери Тутберидзе. В прогоне произвольной программы фигуристка упала с сольных четверных флипа и лутца. При этом 15-летняя Щербакова чисто исполнила четверной лутц в каскаде с тройным тулупом.

Короткую программу на турнире женщины представят 24 января в пятницу, начиная с 13.30 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)