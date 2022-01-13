Щербакова поделилась эмоциями после падения в короткой программе на чемпионате Европы

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась по поводу неудачного проката короткой программы на чемпионате Европы в Таллине.

Россиянка успешно приземлила двойной аксель и тройной флип, но лишилась каскада, упав с тройного лутца, который должен был быть с тройным риттбергером.

— Тяжело после такого проката говорить, но тем не менее, что на душе? Почему так вышло?

— Конечно, я очень расстроена. Этот прокат не то, на что я рассчитывала. А так, очень сложно сказать, буду смотреть, анализировать, что случилось.

— Ань, с новой короткой программой ты уверенней себя чувствуешь? С точки зрения психологии тебе ее легче катать?

— Странный вопрос после неудачного проката. Мне кажется, эта программа больше мне подходит. Мне кажется, она выглядит более эффектно. Если говорить именно то, что касается самой программы, то, конечно, с каждым разом стараюсь, чтобы она становилась все лучше и лучше.