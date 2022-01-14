Щербакова отказалась от четверных на тренировке перед произвольной программой чемпионата Европы

Чемпионка мира Анна Щербакова откаталась без четверных прыжков в прогоне под музыку произвольной программы на чемпионате Европы в Таллине.

Фигуристка сделала тройной флип, затем тройной флип + тройной риттбергер, два двойных акселя, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

Отметим, что данный контент запрещен на соревнованиях из-за повтора трех одинаковых тройных, но обычно Щербакова прыгает первым четверной флип. Перед прогоном Щербакова жестко упала с одного из прыжков и каталась несколько минут вдоль бортиков без элементов.

Произвольная программа женщин состоится 15 января, после короткой Щербакова находится на четвертом месте в 21 балле от лидирующей Камилы Валиевой.