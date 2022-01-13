Российская теннисистка Анна Щербакова рассказала о своем состоянии после короткой программы на чемпионате Европы и прокомментировала неудачный каскад.

Она успешно приземлила двойной аксель и тройной флип, но лишилась каскада, упав с тройного лутца, который должен был быть с тройным риттбергером.

— По физическому состоянию у тебя все нормально? У тебя тейпы.

— Ничего серьезного.

— Травмы нет?

— Нет.

— Кто отвечает за тюнинг салфетницы?

— Мне присылает болельщица из Японии еще с моего юниорского сезона. Она присылает мне красивые украшения на мои программы, мишек таких же, полностью в платьях.

— Имеет ли смысл теперь идти на три четверных в произвольной программе после такого результата?

— Пока не буду ничего говорить. Завтра еще целый день тренировочный. Будем смотреть только по моему состоянию. На что буду способна, на то и пойду.

— На данный момент есть ли какие-то мысли, почему не получился каскад?

— Пока не буду говорить, мне нужно еще подумать.

— На прогоне еще с утра, кажется, что с ним были проблемы. Это как-то связано, развинтился?

— Вне программы я ни разу не допустила ошибки на этом каскаде: ни на тренировке, ни на разминке. Проблема была исключительно в прокате. Думаю, это говорит о том, что проблема не техническая, а в голове.

— Тебя называют чуть ли не главным борцом в российском фигурном катании. Можно ли сказать, что эта ситуация тебя еще сильней сплотит?

— Посмотрим в произвольной.