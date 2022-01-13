Щербакова — о падении: «Пока не буду говорить, мне нужно еще подумать»
Российская теннисистка Анна Щербакова рассказала о своем состоянии после короткой программы на чемпионате Европы и прокомментировала неудачный каскад.
Она успешно приземлила двойной аксель и тройной флип, но лишилась каскада, упав с тройного лутца, который должен был быть с тройным риттбергером.
— По физическому состоянию у тебя все нормально? У тебя тейпы.
— Ничего серьезного.
— Травмы нет?
— Нет.
— Кто отвечает за тюнинг салфетницы?
— Мне присылает болельщица из Японии еще с моего юниорского сезона. Она присылает мне красивые украшения на мои программы, мишек таких же, полностью в платьях.
— Имеет ли смысл теперь идти на три четверных в произвольной программе после такого результата?
— Пока не буду ничего говорить. Завтра еще целый день тренировочный. Будем смотреть только по моему состоянию. На что буду способна, на то и пойду.
— На данный момент есть ли какие-то мысли, почему не получился каскад?
— Пока не буду говорить, мне нужно еще подумать.
— На прогоне еще с утра, кажется, что с ним были проблемы. Это как-то связано, развинтился?
— Вне программы я ни разу не допустила ошибки на этом каскаде: ни на тренировке, ни на разминке. Проблема была исключительно в прокате. Думаю, это говорит о том, что проблема не техническая, а в голове.
— Тебя называют чуть ли не главным борцом в российском фигурном катании. Можно ли сказать, что эта ситуация тебя еще сильней сплотит?
— Посмотрим в произвольной.