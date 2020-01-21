Щербакова, Косторная и Трусова завтра прилетят в Грац на чемпионат Европы
10:59
Российские фигуристки Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова завтра прибудут в австрийский Грац, где пройдет чемпионат Европы. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
Чемпионат Европы пройдет с 22 по 26 января. 24 января женщины покажут короткую программу, 25 января — произвольную. (Екатерина Беспалова).
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