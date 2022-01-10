Щербакова и Трусова заявили по одному четверному прыжку на чемпионат Европы

Стал известен планируемый контент российских фигуристок на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 12 по 16 января, информирует Международный союз конькобежцев (ISU).

Анна Щербакова заявила один прыжок ультра-си — четверной флип в произвольной программе. Александра Трусова не планирует исполнять тройной аксель в короткой программе, в произвольную она заявила четверной лутц.

В составе сборной России в турнире среди женщин также выступит Камила Валиева.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание соревнований и состав сборной России