Щербакова и Трусова заявили по одному четверному прыжку на чемпионат Европы
18:34
Стал известен планируемый контент российских фигуристок на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 12 по 16 января, информирует Международный союз конькобежцев (ISU).
Анна Щербакова заявила один прыжок ультра-си — четверной флип в произвольной программе. Александра Трусова не планирует исполнять тройной аксель в короткой программе, в произвольную она заявила четверной лутц.
В составе сборной России в турнире среди женщин также выступит Камила Валиева.
Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание соревнований и состав сборной России
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