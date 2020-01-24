Двукратная чемпионка России Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Она начала прокат с двойного акселя, затем сделала тройной флип и каскад тройной лутц+тройной риттбергер.

Фигуристка набрала за свой прокат 77,95 балла и занимает промежуточное первое место.