Щербакова чисто исполнила короткую программу на чемпионате Европы
18:30
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Она начала прокат с двойного акселя, затем сделала тройной флип и каскад тройной лутц+тройной риттбергер.
Фигуристка набрала за свой прокат 77,95 балла и занимает промежуточное первое место.
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