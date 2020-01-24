ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Щербакова чисто исполнила короткую программу на чемпионате Европы

18:30
Теги:

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Она начала прокат с двойного акселя, затем сделала тройной флип и каскад тройной лутц+тройной риттбергер.

Фигуристка набрала за свой прокат 77,95 балла и занимает промежуточное первое место.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Опрос

проголосовало: 7115
Все опросы
Кто выиграет ЧЕ-2020 по фигурному катанию у женщин?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир