ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Щербакова без ошибок откатала короткую программу на тренировке ЧЕ

13:02
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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова на тренировке в преддверии короткой программы на чемпионате Европы чисто исполнила ее прыжковую часть, прыгнув лишний тройной риттбергер.

Фигуристка сделала в тренировочном прогоне двойной аксель, а также два каскада «тройной лутц-тройной риттбергер», а также каскад «тройной флип-тройной риттбергер». При том, что обычно фигуристка делает каскад с тройным лутцем.

Короткую программу на турнире женщины представят сегодня 24 января, начиная с 13.30 по московскому времени. Щербакова выступит первой в сильнейшей разминке участниц. (Екатерина Беспалова)

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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