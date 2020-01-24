Щербакова без ошибок откатала короткую программу на тренировке ЧЕ

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова на тренировке в преддверии короткой программы на чемпионате Европы чисто исполнила ее прыжковую часть, прыгнув лишний тройной риттбергер.

Фигуристка сделала в тренировочном прогоне двойной аксель, а также два каскада «тройной лутц-тройной риттбергер», а также каскад «тройной флип-тройной риттбергер». При том, что обычно фигуристка делает каскад с тройным лутцем.

Короткую программу на турнире женщины представят сегодня 24 января, начиная с 13.30 по московскому времени. Щербакова выступит первой в сильнейшей разминке участниц. (Екатерина Беспалова)