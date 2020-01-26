Сборная России повторила рекорд команды СССР по количеству наград на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце сборная России завоевала десять медалей. Россияне повторили рекорд сборной СССР на ЧЕ.

Победу в одиночном катании у мужчин одержал Дмитрий Алиев, у женщин — Алена Косторная. В парном катании победили Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, в танцах на льду — Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Серебряные медали завоевали Анна Щербакова, Артур Даниелян и пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Бронзу завоевали Александра Трусова, пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и танцевальная пара Александра Степанова/Иван Букин.

Аналогичный результат по общему количеству медалей сборная СССР показывала на чемпионатах Европы 1986 и 1987 годов.