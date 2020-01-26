Сборная России повторила рекорд команды СССР по количеству наград на чемпионате Европы
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На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце сборная России завоевала десять медалей. Россияне повторили рекорд сборной СССР на ЧЕ.
Победу в одиночном катании у мужчин одержал Дмитрий Алиев, у женщин — Алена Косторная. В парном катании победили Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, в танцах на льду — Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Серебряные медали завоевали Анна Щербакова, Артур Даниелян и пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Бронзу завоевали Александра Трусова, пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и танцевальная пара Александра Степанова/Иван Букин.
Аналогичный результат по общему количеству медалей сборная СССР показывала на чемпионатах Европы 1986 и 1987 годов.
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