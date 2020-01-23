Самарин упал с тройного акселя в произвольной программе на ЧЕ

Вице-чемпион Европы Александр Самарин с падением исполнил произвольную программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Он чисто исполнил четверной лутц, затем сделал четверной тулуп с жестким приземлением, за что получил небольшие минусы. Далее фигурист исполнил каскад тройной лутц+ойлер+тройной флип, тройной аксель с небольшой помаркой на выезде. Спортсмен упал с тройного акселя, а затем сделал каскад тройной лутц+тройной аксель, и в концовке допустил бабочку на риттбергере.

Он набрал за свой прокат 145,66 балла и 220,43 в сумме. Самарин занимает промежуточное второе место.