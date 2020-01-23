Самарин сломал коньки перед чемпионатом Европы. В Граце он выступал в новых ботинках

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, что российский фигурист Александр Самарин сломал коньки перед чемпионатом Европы. По ее мнению ошибки, допущенные Самариным в короткой программе, связаны именно со сменой ботинок.

Самарин неудачно откатал короткую программу на чемпионате Европы. Он допустил ошибку при приземлении с четверного лутца и не сумел добавить к нему второй прыжок. Затем он упал с четверного тулупа и остался без каскада, так как последним прыжковым элементом у фигуриста был тройной аксель.

— Буквально накануне чемпионата Европы я в случайном разговоре узнала, что у Саши сломался ботинок и он был вынужден перейти на новую пару прямо перед отъездом в Грац, — приводит RT слова Гончаренко. — Новые ботинки для высокого спортсмена, прыгающего четверные прыжки, — это катастрофа. Меняются все ощущения, а высокий рост требует прежде всего идеальной техники прыжков и идеального ритма.

Ошибки, которые Самарин допустил в четверном лутце и тулупе, носят именно технический характер: лутц был выполнен не в ритм, а за счёт очень высокой скорости разбега. Поэтому было сложно справиться с выездом на приземлении. Тулуп тоже был исполнен со сбоем в отталкивании. Другими словами, в плане техники там есть над чем работать. Но, повторяю, все это я склонна списать на замену ботинок.