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27 января, 21:40

Русский фигурист из Германии завалил все прыжковые элементы на чемпионате Европы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Немецкий фигурист Никита Старостин провалил произвольную программу на чемпионате Европы в Эспоо (Финляндия).

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Старостин последовательно ошибся на приземлении в каскаде тройной аксель + двойной тулуп, затем судьи отминусовали тройной аксель, далее он упал на каскаде тройной лутц + тройной тулуп, сделал «бабочку» на флипе, прыгнув двойной, ошибся на приземлении в секвенции тройной сальхов + двойной аксель + двойной аксель, допустил степ-аут на тройном риттбергере и сделал «бабочку» на лутце, снова прыгнув двойной.

В итоге Старостин набрал в сумме 197,97 балла, что не позволит войти в первую десятку.

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Фигурное катание
Никита Старостин
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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