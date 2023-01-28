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28 января, 15:50

Алиев: «Выиграю чемпионат Европы или мира — побреюсь налысо»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Дмитрий Алиев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, следит ли за чемпионатом Европы-2023.

— Следите за чемпионатом Европы?

— Конечно. Я рад за своего друга — Маттео Риццо. Спустя четыре года он смог зайти на пьедестал. А так, скоро буду держать кулачки за нашу девочку — Настю Губанову. Перед Кубком Первого канала посылал ей все возможные лучи энергии. Хочу, чтобы она этим воспользовалась и привезла медальку.

— Много форматов в этом году в фигурном катании. Какой бы вы могли посоветовать новый формат?

— Лет пять назад, когда еще не было прыжкового турнира, таких мыслей не было. Мы думали с ребятами, что кто-то может соревноваться в одном компоненте, кто-то в другом. И сейчас наши мечты воплотились в реальность. А что еще придумать? Даже не знаю. Фигурное катание — это огромные качели. Думать не надо, а нужно наблюдать и наслаждаться этим искусством.

— Важно победить на этом чемпионате?

— Везде важно победить. Зачем тогда кататься? Тяжелый турнир. После Кубка Первого канала прошло не так много времени. Я там устал не физически, а эмоционально. Пришлось себя восстанавливать.

— Ты говорил, что побреешься налысо, если победишь на важном турнире. Устроишь себе тут такой челлендж?

— Как нас выпустят на мировую арену, выиграю чемпионат Европы или мира — побреюсь. А если выиграю чемпионат Санкт-Петербурга, сбрею бороду. Будет фотоотчет.

Победителем чемпионата Европы-2023 в мужском одиночном катании стал француз Адам Сяо Хим. Второе место занял итальянец Маттео Риццо. Тройку лидеров замкнул Лукас Бричги из Швейцарии.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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