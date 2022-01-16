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Сегодня, 13:46

Российские фигуристы отказались от интервью из-за коронавируса на чемпионате Европы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российские фигуристы воздержались от общения с журналистами в последний день чемпионата Европы, сообщает корреспондент «СЭ».

Как правило, на турнирах фигуристам передают письменные просьбы об интервью, и спортсмены сами определяют, приходить в пресс-центр или нет.

Вчера от интервью отказались девушки Этери Тутберидзе — как объяснила представитель федерации, «из-за опасности ковида». Однако на интервью согласились Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

Однако после того, как стало известно о новых случаях коронавируса на чемпионате Европы, от интервью отказались все.

Как сообщается, помимо вчерашних снятий в сборной Италии коронавирусные случаи есть в сборной Боснии и Герцеговины.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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