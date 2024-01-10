Роднина: «Чемпионат Европы без России — деньги на ветер»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года.
«Уже замучили с этим чемпионатом Европы. Ну пусть катаются там, соревнуются. Не знаю, правда, на кого там придут смотреть болельщики. И придут ли. Чемпионат Европы без России — деньги на ветер», — цитирует Роднину «РБ Спорт».
Чемпионат Европы стартовал 10 января в Каунасе (Литва).
Источник: РБ Спорт
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29 дек 2023 18:30
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