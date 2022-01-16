Роднина допустила контрольный прокат Щербаковой против Туктамышевой перед Олимпиадой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответила на вопрос о необходимости контрольного проката Анны Щербаковой против Елизаветы Туктамышевой.

«Это будет решать тренерский совет и Федерация. Наверное, будут какие-то контрольные прокаты. Это всегда есть. Всю жизнь это было. Когда у нас есть выбор и нет четкого определения, всегда такое было, есть и будет. Хотя мы все понимаем, что результат чемпионата России есть окончательный результат. По крайней мере, так было раньше. Только если из-за травмы снимается какой-то спортсмен», — сказала Роднина «СЭ».

15 января россиянка Камила Валиева (259,06 балла) стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании. Анна Щербакова (237,42 балла) по итогам произвольной программы заняла второе место, а Александра Трусова (234,36 балла) — третье. Туктамышева не принимала участия в соревнованиях.