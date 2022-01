Появилось видео показательного номера Дэвис и Смолкина на чемпионате Европы

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили с показательным номером на гала-вечере чемпионата Европы в Таллине.

Пара исполнила номер под композицию «Everybody Wants To Be a Cat».

На чемпионате Европы Дэвис и Смолкин заняли седьмое итоговое место. По сумме выступлений пара набрала 186,61 балла.