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15 января, 23:51

Появилось видео победного проката Валиевой на чемпионате Европы по фигурному катанию

Екатерина Савостина
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат Европы в Таллине.

В произвольной программе россиянка прыгнула четверной сальхов, сделала четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, тройной риттбергер, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц, но упала с тройного акселя и допустила ошибку на четверном тулупе, который был в каскаде с тройным сальховым через ойлер.

За прокат она получила 168,61 балла, а по сумме выступлений набрала 259,06 балла.

Фигурное катание
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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