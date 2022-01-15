Появилось видео победного проката Валиевой на чемпионате Европы по фигурному катанию

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат Европы в Таллине.

В произвольной программе россиянка прыгнула четверной сальхов, сделала четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, тройной риттбергер, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц, но упала с тройного акселя и допустила ошибку на четверном тулупе, который был в каскаде с тройным сальховым через ойлер.

За прокат она получила 168,61 балла, а по сумме выступлений набрала 259,06 балла.