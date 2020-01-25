Российская спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завоевала бронзовые медали на дебютном для дуэта чемпионате Европы.

После окончания произвольной программы партнер отметил, что отдельные аспекты катания позаимстовал у танцевальных дуэтов и одиночниц.

— Я много почерпнул как у пар, так и у одиночников, — рассказал Ходыкин. — В детстве мне нравились Томаш Вернер и Брайан Жубер, какие-то фишечки подсмотрел в женском одиночном катании, у танцевальных дуэтов еще много чего. (Екатерина Беспалова)