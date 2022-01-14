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Сегодня, 12:54

«Первый шок прошел». Русский тренер шведского фигуриста прокомментировала положительный тест на ковид на Евро

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Тренер Ирина Майорова, приехавшая на чемпионат Европы со своим сыном, шведским фигуристом Николаем Майоровым, рассказала «СЭ» о положительном тесте на коронавирус, который тот получил до начала мужских соревнований.

Александр Майоров с&nbsp;тренером. «Может, нам фамилию поменять на шведскую?» Как русского фигуриста не пускает на Олимпиаду своя же страна

— Соревнования пропущены, очень жаль, Николай был в хорошей спортивной форме и мог побороться за высокое место. Был шок, но сейчас первый шок прошел. Сидим на карантине в гостинице, вид из окна на старый город, море, корабли — чего еще желать? (смеется) На здоровье мы вообще не жалуемся, и Николай, и я абсолютно здоровы. Поддерживаем спортивную форму, сделали план тренировок на дому, остается только смотреть в будущее с оптимизмом. Удачи всем фигуристам в этой сложной ситуации.

Николай Майоров мог побороться за участие в Олимпиаде в случае удачного выступления на чемпионате Европы. У него есть олимпийская квота, но в Пекин не пускает сама же Швеция.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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