«Первый шок прошел». Русский тренер шведского фигуриста прокомментировала положительный тест на ковид на Евро

Тренер Ирина Майорова, приехавшая на чемпионат Европы со своим сыном, шведским фигуристом Николаем Майоровым, рассказала «СЭ» о положительном тесте на коронавирус, который тот получил до начала мужских соревнований.

— Соревнования пропущены, очень жаль, Николай был в хорошей спортивной форме и мог побороться за высокое место. Был шок, но сейчас первый шок прошел. Сидим на карантине в гостинице, вид из окна на старый город, море, корабли — чего еще желать? (смеется) На здоровье мы вообще не жалуемся, и Николай, и я абсолютно здоровы. Поддерживаем спортивную форму, сделали план тренировок на дому, остается только смотреть в будущее с оптимизмом. Удачи всем фигуристам в этой сложной ситуации.

Николай Майоров мог побороться за участие в Олимпиаде в случае удачного выступления на чемпионате Европы. У него есть олимпийская квота, но в Пекин не пускает сама же Швеция.