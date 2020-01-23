Организаторы чемпионата Европы извинились за отсутствие горячей воды в отеле для спортсменов

Организаторы чемпионата Европы в Граце принесли извинения за инцидент с отсутствием горячей воды в отеле для спортсменов, сообщает официальный сайт ФФККР. Несколько ведущих федераций по фигурному катанию обратились в ISU с просьбой разъяснить ситуацию в связи с отсутствием горячей воды.

Организаторы пояснили, что переместить такое количество людей в другие гостиницы города в данный момент не представляется возможным, так как все отели Граца заняты из-за большого наплыва туристов. Вместе с тем организаторы чемпионата Европы предложили несколько способов решения проблемы.

Российская фигуристка Алена Косторная сообщила, что проблема с горячей водой уже решена.