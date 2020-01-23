ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Организаторы чемпионата Европы извинились за отсутствие горячей воды в отеле для спортсменов

21:04
Символика ЧЕ-2020 в Граце. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Символика ЧЕ-2020 в Граце. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Организаторы чемпионата Европы в Граце принесли извинения за инцидент с отсутствием горячей воды в отеле для спортсменов, сообщает официальный сайт ФФККР. Несколько ведущих федераций по фигурному катанию обратились в ISU с просьбой разъяснить ситуацию в связи с отсутствием горячей воды.

Организаторы пояснили, что переместить такое количество людей в другие гостиницы города в данный момент не представляется возможным, так как все отели Граца заняты из-за большого наплыва туристов. Вместе с тем организаторы чемпионата Европы предложили несколько способов решения проблемы.

Российская фигуристка Алена Косторная сообщила, что проблема с горячей водой уже решена.

Дополнительная информация

https://fsrussia.ru/news/4876-organizatory-chempionata-evropy-v-gratse-prinesli-svoi-izvineniya-v-svyazi-s-otsutstviem-goryachej-vody-v-otele-dlya-sportsmenov.html

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