Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

— С четверного тулупа недокрут, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Она очень много всего учит. И сальхов четверной показывала, и флип четвертной. Очень много всего учит и пока не остановилась на каких-то прыжках. За ее тулуп не переживаешь. Она его как бы поднимает вверх, а вот насчет других прыжков...