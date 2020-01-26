ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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«Она очень много всего учит и пока не остановилась на каких-то прыжках». Тарасова — о Трусовой

00:23
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

— С четверного тулупа недокрут, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Она очень много всего учит. И сальхов четверной показывала, и флип четвертной. Очень много всего учит и пока не остановилась на каких-то прыжках. За ее тулуп не переживаешь. Она его как бы поднимает вверх, а вот насчет других прыжков...

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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