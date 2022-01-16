«Невероятно». Катарина Витт высказалась о выступлении Камилы Валиевой на чемпионате Европы

Двукратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира Катарина Витт высказалась о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы.

«Чемпионат Европы по фигурному катанию проходил в Таллине и поэтому я из своего «домашнего офиса» комментировала женскую произвольную программу в прямом эфире вместе с Даниэлем Вайсом.

15-летняя россиянка Камила Валиева стала чемпионкой Европы благодаря невероятно великолепному выступлению», — написала Витт в Instagram.

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы. По сумме выступлений она набрала 259,06 балла. Также на этом турнире россиянка обновила мировой рекорд в короткой программе (90,45).