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Сегодня, 22:37

«Нет слов». Жулин поделился эмоциями после выступления российских фигуристов на чемпионате Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Двукратный призер Олимпийских игр и тренер Александр Жулин поделился эмоциями после выступления российских фигуристов в короткой программе на чемпионате Европы.

«У меня нет слов. Все молодцы, здорово откатали, не хочу никого выделять. Думаю, главное, не волноваться и делать свое дело в произвольной программе», — приводит слова Жулина ТАСС.

После короткой программы российские фигуристы занимают места в топ-3. Андрей Мозалев лидирует (99,76). Второе место занимает Марк Кондратюк (99,06). Замыкает тройку Евгений Семененко (99,04).

Источник: https://tass.ru/sport/13410577
Фигурное катание
Александр Жулин
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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