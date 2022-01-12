«Нет слов». Жулин поделился эмоциями после выступления российских фигуристов на чемпионате Европы

Двукратный призер Олимпийских игр и тренер Александр Жулин поделился эмоциями после выступления российских фигуристов в короткой программе на чемпионате Европы.

«У меня нет слов. Все молодцы, здорово откатали, не хочу никого выделять. Думаю, главное, не волноваться и делать свое дело в произвольной программе», — приводит слова Жулина ТАСС.

После короткой программы российские фигуристы занимают места в топ-3. Андрей Мозалев лидирует (99,76). Второе место занимает Марк Кондратюк (99,06). Замыкает тройку Евгений Семененко (99,04).