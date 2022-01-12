Мозалев рассказал о волнении перед выступлением в короткой программе на чемпионате Европы

Российский фигурист Андрей Мозалев прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Он занимает первое промежуточное место, набрав 99,76 балла.

«Конечно, ожидал, что результат будет таким, по-другому никак. Немного волновался, но справился с волнением. Мы тут часто на сборах бываем, на этой арене. Где сейчас стоим, у нас тренировки были, но это абсолютно неважно», — приводит слова Мозалева ТАСС.

Второе и третье места также занимают российские фигуристы. Марк Кондратюк (99,06) идет вторым, а Евгений Семененко замыкает тройку (99,04).