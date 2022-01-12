Мозалев лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию

Российский фигурист Андрей Мозалев выиграл короткую программу на чемпионате Европы в Таллине.

Он чисто исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. За прокат он получил 99,76 балла.

На второй позиции идет Марк Кондратюк, который также чисто откатал короткую программу и получил от судей 99,06 балла. Замыкает тройку Евгений Семененко. У него в активе 99,04 балла.

Произвольные программы мужчины представят 14 января.

Фигурное катание

Таллин (Эстония)

Чемпионат Европы

Мужчины

Короткая программа

1. Андрей Мозалев (Россия) — 99,76

2. Марк Кондратюк (Россия) — 99,06

3. Евгений Семененко (Россия) — 99,04

4. Морис Квителашвили (Грузия) — 92,76

5. Даниэль Грассль (Италия) — 91,75

6. Денис Васильев (Латвия) — 90,24

7. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 83,46

8. Иван Шмуратко (Украина) — 82,13

9. Габриэль Франгипани (Италия) — 81,79

10. Кевин Аймо (Франция) — 80,39