Мозалев лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию
Российский фигурист Андрей Мозалев выиграл короткую программу на чемпионате Европы в Таллине.
Он чисто исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. За прокат он получил 99,76 балла.
На второй позиции идет Марк Кондратюк, который также чисто откатал короткую программу и получил от судей 99,06 балла. Замыкает тройку Евгений Семененко. У него в активе 99,04 балла.
Произвольные программы мужчины представят 14 января.
Фигурное катание
Таллин (Эстония)
Чемпионат Европы
Мужчины
Короткая программа
1. Андрей Мозалев (Россия) — 99,76
2. Марк Кондратюк (Россия) — 99,06
3. Евгений Семененко (Россия) — 99,04
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 92,76
5. Даниэль Грассль (Италия) — 91,75
6. Денис Васильев (Латвия) — 90,24
7. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 83,46
8. Иван Шмуратко (Украина) — 82,13
9. Габриэль Франгипани (Италия) — 81,79
10. Кевин Аймо (Франция) — 80,39